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    "Сумгайыт" проведет с "Сабаилем" два проверочных матча

    Представители Сумгайыта приступят к подготовке 22 июня

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Футбольная команда "Сумгайыт" приступила к подготовительному процессу сезона 2017/2018.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 22 июня в 18:00 представители Сумгайыта выйдут на первую тренировку на стадионе Kapital Bank Arena.

    На первом этапе подготовительного процесса команда проведет два проверочных матча.

    Согласно плану, возглавляемый Самиром Абасовым коллектив 2 и 8 июля встретится с дебютантом Премьер-лиги Азербайджана – клубом "Сабаиль".

    Отметим, что в прошлом сезоне "Сумгайыт" завершил Премьер-лигу Азербайджана на 6-й ступени. 

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