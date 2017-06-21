"Сумгайыт" проведет с "Сабаилем" два проверочных матча

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Футбольная команда "Сумгайыт" приступила к подготовительному процессу сезона 2017/2018.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 22 июня в 18:00 представители Сумгайыта выйдут на первую тренировку на стадионе Kapital Bank Arena.
На первом этапе подготовительного процесса команда проведет два проверочных матча.
Согласно плану, возглавляемый Самиром Абасовым коллектив 2 и 8 июля встретится с дебютантом Премьер-лиги Азербайджана – клубом "Сабаиль".
Отметим, что в прошлом сезоне "Сумгайыт" завершил Премьер-лигу Азербайджана на 6-й ступени.
Şamo QuliyevАвтор новости