"Сумгайыт" и Вагиф Джавадов расторгли контракт по взаимному согласию

"Сумгайыт" расстался с главным тренером Вагифом Джавадовым.
Как сообщили Report в клубе "Сумгайыт", решение было принято на сегодняшней встрече между 35-летним специалистом и руководством клуба.
Его контракт расторгнут по взаимному согласию.
В дальнейшем Джавадов продолжит деятельность в качестве тренера одной из команд младших возрастных групп клуба.
Отметим, что с Вагифом Джавадовым в 2024 году был подписан контракт на 2,5 года.
"Сумгайыт" в XXXIV туре Премьер-лиги Азербайджана проиграл "Кяпазу" со счетом 0:1. Команда в настоящее время занимает 9-ое место в турнирной таблице с 30 очками.