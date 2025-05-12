"Сумгайыт" и Вагиф Джавадов расторгли контракт по взаимному согласию

15:04 "Сумгайыт" расстался с главным тренером Вагифом Джавадовым.

"Сумгайыт" расстался с главным тренером Вагифом Джавадовым.

Как сообщили Report в клубе "Сумгайыт", решение было принято на сегодняшней встрече между 35-летним специалистом и руководством клуба.

Его контракт расторгнут по взаимному согласию.

В дальнейшем Джавадов продолжит деятельность в качестве тренера одной из команд младших возрастных групп клуба.

Отметим, что с Вагифом Джавадовым в 2024 году был подписан контракт на 2,5 года.

"Сумгайыт" в XXXIV туре Премьер-лиги Азербайджана проиграл "Кяпазу" со счетом 0:1. Команда в настоящее время занимает 9-ое место в турнирной таблице с 30 очками.