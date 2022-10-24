Судья удалил игрока «Вильярреала» за празднование гола

23 октября состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимал «Осасуну».

23 октября состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимал «Осасуну».

Как передает Report , на 56-й минуте полузащитник хозяев Алекс Баэна забил гол, сравняв счёт в матче.

Испанец отпраздновал забитый мяч, приподняв игровую майку и обнажив надпись в честь скончавшегося вице-президента клуба Хосе Ланосе.

За приподнятую футболку главный арбитр встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа показал футболисту вторую жёлтую карточку, которая тут же превратилась в красную. Стоит отметить, что первое предупреждение футболист получил за шесть минут до забитого мяча.

Через пару минут арбитр также показал красную игроку «Вильярреала» Ману Морланесу, который, к счастью для хозяев, находился на скамейке запасных. В оставшееся время матча подопечные Унаи Эмери в меньшинстве сумели не только сохранить ничью, но и вырвать победу благодаря голу Николаса Джексона на 94-й минуте — 2:1.