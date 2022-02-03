Судья из Кубка африканских наций: Бог сказал мне закончить матч

Арбитр Джанни Сиказве рассказал, почему он заранее дал финальный свисток в матче группового этапа Кубка африканских наций между Тунисом и Мали.

Арбитр Джанни Сиказве рассказал, почему он заранее дал финальный свисток в матче группового этапа Кубка африканских наций между Тунисом и Мали.

Как передает Report, об этом судья заявил изданию L'Equipe.

«Было очень жарко, с ужасной влажностью, более 80%. После того, как мы провели разминку перед матчем, стало еще хуже. Сколько бы воды я ни пил, я всегда чувствовал жажду. Со временем становилось еще хуже. Я начал терять ориентацию.

Я больше не слышал подсказок от ассистентов, которые пытались связаться со мной через наушники, помочь мне, потому что видели, что что-то идет не так. Я их не слышал, и я не помню об этом. Я был в своем мире, который был отрезан от помощников.

У меня был тепловой удар, но все могло быть намного хуже. Когда я попал в больницу, мне сказали, что я могу впасть в кому в любой момент. В тот день я чуть не оказался в гробу. То, что произошло, было очень опасно. Думаю, что бог сказал мне закончить матч. Он спас меня», - приводит слова Сиказве L'Equipe.

Напомним, замбийский рефери дал свисток об окончании матча на пять минут раньше положенного, а затем возобновил игру и вновь свистнул за минуту до конца основного времени матча.