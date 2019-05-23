 Наверх

Судьи выйдут на финал Лиги Европы в Баку в новой форме

Судьи выйдут на финал Лиги Европы в Баку в новой форме

УЕФА заключил с итальянской компанией "Macron" 3-летний контракт.  

Как сообщает Report со ссылкой на сайт структуры, мероприятие состоялось в штабе УЕФА в швейцарском городе Ньон. 

По условиям контракта, до 2023 года на континентальных турнирах компания будет обеспечивать судей формами.  

Новыми формами впервые воспользуются на предстоящем в Баку финале Лиги Европы. Судьи будут также в новой форме во время финала Лиги чемпионов на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. 

"Macron" стал первой итальянской компанией, подготовившей формы для судей УЕФА. 

Отметим, что финал между английскими клубами "Челси" и "Арсенал" пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.

Решающий матч поручен бригаде судей, возглавляемой итальянским рефери ФИФА Джанлукой Рокки. 

В финале Лиги чемпионов 1 июня встретятся английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Данный матч поручен Дамиру Скомина из Словении. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi