Судьи выйдут на финал Лиги Европы в Баку в новой форме

УЕФА заключил с итальянской компанией "Macron" 3-летний контракт.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт структуры, мероприятие состоялось в штабе УЕФА в швейцарском городе Ньон.

По условиям контракта, до 2023 года на континентальных турнирах компания будет обеспечивать судей формами.

Новыми формами впервые воспользуются на предстоящем в Баку финале Лиги Европы. Судьи будут также в новой форме во время финала Лиги чемпионов на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

"Macron" стал первой итальянской компанией, подготовившей формы для судей УЕФА.

Отметим, что финал между английскими клубами "Челси" и "Арсенал" пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.

Решающий матч поручен бригаде судей, возглавляемой итальянским рефери ФИФА Джанлукой Рокки.

В финале Лиги чемпионов 1 июня встретятся английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Данный матч поручен Дамиру Скомина из Словении.