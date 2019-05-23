Судьи выйдут на финал Лиги Европы в Баку в новой форме

УЕФА заключил с итальянской компанией "Macron" 3-летний контракт.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт структуры, мероприятие состоялось в штабе УЕФА в швейцарском городе Ньон.
По условиям контракта, до 2023 года на континентальных турнирах компания будет обеспечивать судей формами.
Новыми формами впервые воспользуются на предстоящем в Баку финале Лиги Европы. Судьи будут также в новой форме во время финала Лиги чемпионов на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.
"Macron" стал первой итальянской компанией, подготовившей формы для судей УЕФА.
Отметим, что финал между английскими клубами "Челси" и "Арсенал" пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.
Решающий матч поручен бригаде судей, возглавляемой итальянским рефери ФИФА Джанлукой Рокки.
В финале Лиги чемпионов 1 июня встретятся английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Данный матч поручен Дамиру Скомина из Словении.
Təbriz QuliyevАвтор новости