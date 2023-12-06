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Судьи в Греции объявили об отказе работать на играх чемпионата из соображений безопасности

Судьи в Греции объявили об отказе работать на играх чемпионата из соображений безопасности Судьи и официальные представители на матчах греческой Суперлиги объявили об отказе работать на играх чемпионата.
Футбол
6 декабря 2023 г. 08:07
Судьи в Греции объявили об отказе работать на играх чемпионата из соображений безопасности

Судьи и официальные представители на матчах греческой Суперлиги объявили об отказе работать на играх чемпионата.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, данное решение они приняли из соображений безопасности.

"В последние годы греческие и иностранные арбитры стали постоянной мишенью, грушей для битья и козлом отпущения при перекладывании ответственности. Объявления, которые остаются безнаказанными, издевательства, угрозы, словесные и физические нападки. Вот лишь некоторые из проблем, которые сделали футбол токсичным.

В результате судьи и ассистенты высшего дивизиона чемпионата Греции приняли решение не обслуживать ни одного матча, начиная с 14‑го тура, пока условия не станут подходящими для нашей безопасности. Этим решением мы хотим защитить себя и свои семьи" – приводит письмо арбитров Reuters.

Судьи в Греции часто становятся объектами нападений фанатов, также зачастую болельщики поджигают автомобили и дома арбитров. Именно поэтому письмо было направлено в центральный судейский комитет и Греческую федерацию футбола.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstanda hakimlər təhlükəsizlik səbəbindən çempionat oyunlarından imtina ediblər

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