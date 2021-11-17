О нас
Report Georgia
Аудио новости

Судьи матча между сборными Аргентины и Бразилии отстранены от работы

Судьи матча между сборными Аргентины и Бразилии отстранены от работы Арбитры матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Бразилии по футболу отстранены от работы на неопределенный срок.
Футбол
17 ноября 2021 г. 22:39
Судьи матча между сборными Аргентины и Бразилии отстранены от работы

Арбитры матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Бразилии по футболу отстранены от работы на неопределенный срок.

Как передает Report, об этом сообщает Marca.

Встреча состоялась во вторник в аргентинском Сан-Хуане и завершился нулевой ничьей.

Главный арбитр встречи уругваец Андрес Кунья во время игры не заметил, как защитник сборной Аргентины Николас Отаменди ударил локтем в лицо полузащитника бразильской команды Рафинью. Видеоассистент арбитра уругваец Эстебан Остохич не обратил внимание Куньи на этот эпизод.

Оба арбитра были отстранены на неопределенный срок судейской комиссией Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Сборная Аргентины после данного матча обеспечила себе участие в чемпионате мира-2022 в Катаре. Команда Бразилии квалифицировалась на турнир ранее.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Argentina - Braziliya matçının hakimləri diskvalifikasiya olunub

Самое читаемое

Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
13 ноября 2021 г. 11:33
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
В Азербайджане умер известный ученый
В Азербайджане умер известный ученый
13 ноября 2021 г. 22:23
Формула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
ВидеоФормула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
11 ноября 2021 г. 04:22
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
14 ноября 2021 г. 05:28
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
14 ноября 2021 г. 03:31
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
13 ноября 2021 г. 23:36
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
13 ноября 2021 г. 22:46
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
13 ноября 2021 г. 23:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi