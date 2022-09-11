О нас

Суд вынес наказание студенту за твит в адрес нападающего ПСЖ Мбаппе

Суд вынес наказание студенту за твит в адрес нападающего ПСЖ Мбаппе Мировой суд Парижа приговорил 19-летнего студента к условному штрафу в 2 тысячи евро после публикации им твита, содержащего расистские оскорбления в адрес форварда сборной Франции и клуба "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.
Футбол
11 сентября 2022 г. 08:10
Суд вынес наказание студенту за твит в адрес нападающего ПСЖ Мбаппе

Мировой суд Парижа приговорил 19-летнего студента к условному штрафу в 2 тысячи евро после публикации им твита, содержащего расистские оскорбления в адрес форварда сборной Франции и клуба "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Как передает Report, об этом сообщает GFFN.

Напомним, что осужденный оскорбил нападающего после вылета сборной Франции с чемпионата Европы в 2020 году. После этого Мбаппе подал жалобу, однако, он не присутствовал на суде и не требовал никакой компенсации.

Суд признал студента виновным в разжигании расовой ненависти, а также в подделке личных данных, поскольку он опубликовал твит под фото другого человека и использовал вымышленное имя.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Из Фенербахче исключены трое игроков
Из "Фенербахче" исключены трое игроков
10 сентября 2022 г. 23:05
Премьер-лига Азербайджана: Зиря обыграла Сабаил
ВидеоПремьер-лига Азербайджана: "Зиря" обыграла "Сабаил"
10 сентября 2022 г. 22:42
Нефтчи вышел в лидеры Премьер-лиги
"Нефтчи" вышел в лидеры Премьер-лиги
10 сентября 2022 г. 20:07
Сборная Азербайджана по пляжному футболу примет участие на Европейских играх
Сборная Азербайджана по пляжному футболу примет участие на Европейских играх
10 сентября 2022 г. 19:09
В Нахчыване обновляют систему освещения городского стадиона
В Нахчыване обновляют систему освещения городского стадиона
10 сентября 2022 г. 13:14
В Профессиональной футбольной лиге произведено новое назначение
В Профессиональной футбольной лиге произведено новое назначение
10 сентября 2022 г. 11:01
Чемпион мира по футболу стал игроком греческого АЕКа
Чемпион мира по футболу стал игроком греческого АЕКа
10 сентября 2022 г. 08:28
В Катаре открыли стадион, на котором пройдет финал ЧМ-2022
В Катаре открыли стадион, на котором пройдет финал ЧМ-2022
10 сентября 2022 г. 04:21
Бундеслига: «Аугсбург» с минимальным счетом победил «Вердер»
Бундеслига: «Аугсбург» с минимальным счетом победил «Вердер»
10 сентября 2022 г. 02:45
«Ланс» вышел на первое место в чемпионате Франции
«Ланс» вышел на первое место в чемпионате Франции
10 сентября 2022 г. 01:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi