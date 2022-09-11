Суд вынес наказание студенту за твит в адрес нападающего ПСЖ Мбаппе

Мировой суд Парижа приговорил 19-летнего студента к условному штрафу в 2 тысячи евро после публикации им твита, содержащего расистские оскорбления в адрес форварда сборной Франции и клуба "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Мировой суд Парижа приговорил 19-летнего студента к условному штрафу в 2 тысячи евро после публикации им твита, содержащего расистские оскорбления в адрес форварда сборной Франции и клуба "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Как передает Report, об этом сообщает GFFN .

Напомним, что осужденный оскорбил нападающего после вылета сборной Франции с чемпионата Европы в 2020 году. После этого Мбаппе подал жалобу, однако, он не присутствовал на суде и не требовал никакой компенсации.

Суд признал студента виновным в разжигании расовой ненависти, а также в подделке личных данных, поскольку он опубликовал твит под фото другого человека и использовал вымышленное имя.