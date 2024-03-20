Суд в Испании согласился отпустить Дани Алвеса из-под стражи под залог в €1 млн

Испанский суд принял отпустил бывшего защитника "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвеса под залог на время рассмотрения апелляции на приговор по делу о сексуальном насилии.

Испанский суд принял отпустил бывшего защитника "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвеса под залог на время рассмотрения апелляции на приговор по делу о сексуальном насилии.

Как передает Report, об этом сообщает газета Спорт-Экспресс.

Отмечается, что размер залога составляет 1 миллион евро. При этом Алвес должен сдать оба паспорта: испанский и бразильский. Ему запрещено покидать территорию королевства, футболиста будут вызывать в суд по мере необходимости.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из местных ночных клубов в 2022 году. Помимо этого, его обязали выплатить 150 тысяч евро потерпевшей в виде моральной компенсации.

После этого инцидента "Барселона" исключила Алвеса из списка легенд клуба. Бразилец выступал за каталонскую команду с 2008 по 2016, а затем с 2021 по 2022 год.

Вместе с "Барсой" он стал шестикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.