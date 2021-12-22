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Суд признал итальянский клуб банкротом

Суд признал итальянский клуб банкротом Суд Катании признал банкротом местный футбольный клуб «Катания».
Футбол
22 декабря 2021 г. 23:38
Суд признал итальянский клуб банкротом

Суд Катании признал банкротом местный футбольный клуб «Катания».

Как передает Report, об этом сообщает ITASportPress.

По информации источника, у клуба есть 30 дней, чтобы обжаловать данное решение и подать жалобу в апелляционный суд. Однако, если жалоба «Катании» будет удовлетворена, у клуба всё равно практически нет средств к существованию. Общий долг «Катании» составляет 56 млн евро. До истечения срока подачи апелляции «Катания» продолжит выступать в итальянской Серии С. На данный момент клуб занимает 12-е место в турнирной таблице группы С Серии С.

Отметим, что «Катания» была основана в 1908 году, последний раз выступала в итальянской Серии А в сезоне-2013/2014.

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