Суд признал итальянский клуб банкротом

Суд Катании признал банкротом местный футбольный клуб «Катания».

Суд Катании признал банкротом местный футбольный клуб «Катания».

Как передает Report, об этом сообщает ITASportPress.

По информации источника, у клуба есть 30 дней, чтобы обжаловать данное решение и подать жалобу в апелляционный суд. Однако, если жалоба «Катании» будет удовлетворена, у клуба всё равно практически нет средств к существованию. Общий долг «Катании» составляет 56 млн евро. До истечения срока подачи апелляции «Катания» продолжит выступать в итальянской Серии С. На данный момент клуб занимает 12-е место в турнирной таблице группы С Серии С.

Отметим, что «Катания» была основана в 1908 году, последний раз выступала в итальянской Серии А в сезоне-2013/2014.