Суд по делу о смерти Диего Марадоны перенесли во второй раз

Суд в аргентинском Сан-Исидро вновь перенес заседание по делу о смерти чемпиона мира Диего Марадоны.

Суд в аргентинском Сан-Исидро вновь перенес заседание по делу о смерти чемпиона мира Диего Марадоны.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ESPN.

О переносе начала судебного разбирательства попросили трое из восьми подозреваемых, обвиняемых во врачебной халатности.

По информации телеканала, другие участники процесса не высказали возражений в связи с таким решением.

Планируется, что заседание состоится 11 марта 2025 года. Это уже второй перенос начала судебного разбирательства, изначальной датой было 4 мая, однако позднее его отложили до 1 октября.