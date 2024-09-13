Суд по делу о смерти Диего Марадоны перенесли во второй раз

Суд в аргентинском Сан-Исидро вновь перенес заседание по делу о смерти чемпиона мира Диего Марадоны.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал ESPN.
О переносе начала судебного разбирательства попросили трое из восьми подозреваемых, обвиняемых во врачебной халатности.
По информации телеканала, другие участники процесса не высказали возражений в связи с таким решением.
Планируется, что заседание состоится 11 марта 2025 года. Это уже второй перенос начала судебного разбирательства, изначальной датой было 4 мая, однако позднее его отложили до 1 октября.