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Суд по делу о смерти Диего Марадоны перенесли во второй раз

Суд по делу о смерти Диего Марадоны перенесли во второй раз Суд в аргентинском Сан-Исидро вновь перенес заседание по делу о смерти чемпиона мира Диего Марадоны.
Футбол
13 сентября 2024 г. 11:11
Суд по делу о смерти Диего Марадоны перенесли во второй раз

Суд в аргентинском Сан-Исидро вновь перенес заседание по делу о смерти чемпиона мира Диего Марадоны.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ESPN.

О переносе начала судебного разбирательства попросили трое из восьми подозреваемых, обвиняемых во врачебной халатности.

По информации телеканала, другие участники процесса не высказали возражений в связи с таким решением.

Планируется, что заседание состоится 11 марта 2025 года. Это уже второй перенос начала судебного разбирательства, изначальной датой было 4 мая, однако позднее его отложили до 1 октября.

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Версия на английском языке Trial in Diego Maradona's death postponed until 2025
Версия на азербайджанском языке Dieqo Maradonanın ölümü ilə bağlı məhkəmə iclası ikinci dəfə təxirə salınıb

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