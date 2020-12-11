Суд отклонил апелляцию на приговор бывшей звезде "Милана"

Апелляционный суд Италии подтвердил обвинительный приговор второй в отношении нападающего "Сантоса" Робиньо, которому в 2017 году дали девять лет за изнасилование

Апелляционный суд Италии подтвердил обвинительный приговор второй в отношении нападающего "Сантоса" Робиньо, которому в 2017 году дали девять лет за изнасилование.

Как передает Report, защита Робинью не согласна с решением и заявила, что подаст апелляцию в кассационный суд.

Ранее исполняющий обязанности президента "Сантоса" Орландо Ролло прокомментировал ситуацию с будущим в команде 36-летнего нападающего. По его словам, если Робиньо признают виновным, клуб будет настаивать на расторжении договора.

Напомним, что в ноябре прошлого года Робиньо был приговорён к девяти годам лишения свободы за изнасилование. Инцидент произошёл в Милане 22 января 2013 года. 23 ноября 2017 года миланский суд признал 33-летнего футболиста и ещё пятерых человек виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки. Робиньо вины не признал и сообщил, что обжалует приговор.

11 октября Робиньо подписал контракт с "Сантосом", однако спустя 6 дней клуб приостановил его действие, чтобы футболист смог сосредоточиться на своей защите в суде.