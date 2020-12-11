О нас
Report Georgia
Аудио новости

Суд отклонил апелляцию на приговор бывшей звезде "Милана"

Суд отклонил апелляцию на приговор бывшей звезде "Милана" Апелляционный суд Италии подтвердил обвинительный приговор второй в отношении нападающего "Сантоса" Робиньо, которому в 2017 году дали девять лет за изнасилование
Футбол
11 декабря 2020 г. 02:22
Суд отклонил апелляцию на приговор бывшей звезде Милана

Апелляционный суд Италии подтвердил обвинительный приговор второй в отношении нападающего "Сантоса" Робиньо, которому в 2017 году дали девять лет за изнасилование.

Как передает Report, защита Робинью не согласна с решением и заявила, что подаст апелляцию в кассационный суд.

Ранее исполняющий обязанности президента "Сантоса" Орландо Ролло прокомментировал ситуацию с будущим в команде 36-летнего нападающего. По его словам, если Робиньо признают виновным, клуб будет настаивать на расторжении договора.

Напомним, что в ноябре прошлого года Робиньо был приговорён к девяти годам лишения свободы за изнасилование. Инцидент произошёл в Милане 22 января 2013 года. 23 ноября 2017 года миланский суд признал 33-летнего футболиста и ещё пятерых человек виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки. Робиньо вины не признал и сообщил, что обжалует приговор.

11 октября Робиньо подписал контракт с "Сантосом", однако спустя 6 дней клуб приостановил его действие, чтобы футболист смог сосредоточиться на своей защите в суде.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Məşhur futbolçunun həbs cəzası təsdiqləndi

Новости партнеров

Самое важное

Паспортный режим между Азербайджаном и Турцией упраздняется
ФотоПаспортный режим между Азербайджаном и Турцией упраздняется
10 декабря 2020 г. 20:46
В Баку состоялся фейерверк по случаю победы в Отечественной войне
В Баку состоялся фейерверк по случаю победы в Отечественной войне
10 декабря 2020 г. 19:55
Невероятные кадры с Парада Победы
ФотоНевероятные кадры с Парада Победы
10 декабря 2020 г. 16:42
На Параде Победы продемонстрированы беспилотники İtiqovan, Bayraktar и Harop
ФотоНа Параде Победы продемонстрированы беспилотники İtiqovan, Bayraktar и Harop
10 декабря 2020 г. 15:18
Эрдоган призвал власти Армении образумиться
Эрдоган призвал власти Армении образумиться
10 декабря 2020 г. 15:11
В Баку прошел парад Победы
ФотоВ Баку прошел парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:00
Эрдоган: Нам посчастливилось разделить с вами радость Победы
Эрдоган: Нам посчастливилось разделить с вами радость Победы
10 декабря 2020 г. 14:19
Президент: Азербайджан добился своего, восстановил историческую справедливость
Президент: Азербайджан добился своего, восстановил историческую справедливость
10 декабря 2020 г. 14:15
Президент: Азербайджанский народ в очередной раз стал свидетелем решительной поддержки Турции
Президент: Азербайджанский народ в очередной раз стал свидетелем решительной поддержки Турции
10 декабря 2020 г. 14:12
Президент: Народ Азербайджана почти 30 лет ждал приказа Верховного главнокомандующего
Президент: Народ Азербайджана почти 30 лет ждал приказа Верховного главнокомандующего
10 декабря 2020 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi