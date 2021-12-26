Суд обязал футболиста выплатить $30 тысяч рэперу, нашедшему его собаку

Суд Лос-Анджелеса обязал победителя Лиги чемпионов 2019 года в составе английского футбольного клуба "Ливерпуль" Дэниела Старриджа выплатить обещанное вознаграждение в размере 30 тыс долларов США рэперу Killa Fame (настоящее имя - Фостер Вашингтон), нашед

Суд Лос-Анджелеса обязал победителя Лиги чемпионов 2019 года в составе английского футбольного клуба "Ливерпуль" Дэниела Старриджа выплатить обещанное вознаграждение в размере 30 тыс долларов США рэперу Killa Fame (настоящее имя - Фостер Вашингтон), нашедшему его собаку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Sky Sports.

По информации источника, шпиц по кличке Луччи был украден из дома футболиста в Лос-Анджелесе в 2019 году. Старридж объявил денежное вознаграждение в размере 30 тыс долларов США за его находку. Собака игрока была найдена Вашингтоном, который выставил фото с животным в социальных сетях. Старридж, увидев фотографии, распространенные по новостным агентствам, связался с музыкантом, чтобы вернуть собаку обратно.

Однако Старридж отказался выплачивать денежное вознаграждение музыканту, после чего Вашингтон подал на футболиста в суд. Судебная инстанция Лос-Анджелеса полностью поддержала иск Вашингтона и обязала футболиста выплатить обещанное вознаграждение. Сообщается, что англичанин на решение суда никак не отреагировал. Музыкант заявил агентству Press Association, что надеется на законную выплату и что разочаровался в футболисте, как в человеке.