Суд арестовал Павла Мамаева и Александра Кокорина - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Тверской суд Москвы арестовал российского футболиста, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по делу о хулиганстве до 8 декабря, передает Report.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражу в отношении Павла Мамаева на срок до 8 декабря удовлетворить», — заявила судья.

***22:22

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Тверской суд Москвы арестовал на два месяца футболиста Александра Кокорина, подозреваемого в хулиганстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Кокорин на суде зачитал речь по листочку, в которой просил не лишать его свободы и отмечал, что ему стыдно за его поступок.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александра Кокорина на срок до 8 декабря", - огласила судья.