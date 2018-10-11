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    Суд арестовал Павла Мамаева и Александра Кокорина - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Тверской суд Москвы арестовал российского футболиста, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по делу о хулиганстве до 8 декабря, передает Report.

    «Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражу в отношении Павла Мамаева на срок до 8 декабря удовлетворить», — заявила судья.

    ***22:22

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Тверской суд Москвы арестовал на два месяца футболиста Александра Кокорина, подозреваемого в хулиганстве.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Кокорин на суде зачитал речь по листочку, в которой просил не лишать его свободы и отмечал, что ему стыдно за его поступок.

    "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александра Кокорина на срок до 8 декабря", - огласила судья.

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