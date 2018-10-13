Суд арестовал имущество и счета игрока сборной России

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Арестовано имущество и счета футболиста сборной России и полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи.

Как сообщает Report со ссылкой на "Говорит Москва", решение принято Никулинским районным судом Москвы

Эта мера принята в рамках процесса о разводе и разделе совместно нажитого имущества.

Иск Дарьи Глушаковой о разделе имущества был зарегистрирован судом 28 сентября. Беседа между сторонами состоится 22 октября.

Напомним, что Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Они воспитывают двух дочерей.