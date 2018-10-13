 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Суд арестовал имущество и счета игрока сборной России

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Арестовано имущество и счета футболиста сборной России и полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи. 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Говорит Москва", решение принято Никулинским районным судом Москвы

    Эта мера принята в рамках процесса о разводе и разделе совместно нажитого имущества.

    Иск Дарьи Глушаковой о разделе имущества был зарегистрирован судом 28 сентября. Беседа между сторонами состоится 22 октября.

    Напомним, что Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Они воспитывают двух дочерей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi