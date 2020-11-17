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Суарес заразился коронавирусом

Суарес заразился коронавирусом Пресс-служба Федерации футбола Уругвая сообщила о трех случаях коронавируса в команде
Футбол
17 ноября 2020 г. 00:48
Суарес заразился коронавирусом
Луис Суарес

Пресс-служба Федерации футбола Уругвая сообщила о трех случаях коронавируса в команде.

Как передает Report, положительные тесты на COVID-19 сдали нападающий Луис Суарес, вратарь Родриго Муньос и сотрудник команды Матиас Фарал.

В ближайшее время они пройдут повторное тестирование.

Отметим, что 18 ноября сборная Уругвая сыграет с Бразилией в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

Также Суарес, скорее всего, пропустит ближайшие матчи "Атлетико". 21 и 28 ноября мадридцы встретятся с "Барселоной" и "Валенсией" в чемпионате Испании, а 25-го числа примут "Локомотив" в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Суарес провел 9 матчей, забил 5 голов и сделал результативную передачу.

Отметим, что уругваец играл за "Барселону" с 2014 по 2020 год.

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Версия на азербайджанском языке Luis Suares koronavirusa yoluxdu

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