​Суарес вернется на поле раньше предполагаемых сроков

Уругвайский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес отметил, что восстановится после травмы мениска раньше предполагаемых сроков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает испанское издание Marca.

"Стоит признать, что восстановление идет быстрее, чем мы ожидали, - сказал 33-летний Суарес. - Врачи сообщили мне, что все складывается хорошо, и это дало мне надежду, что я смогу играть как можно раньше. Сейчас все зависит от того, когда команда вернется (к тренировкам), к этому моменту я точно буду готов. Предполагалось, что я окончательно восстановлюсь в начале мая, но после общения с врачами стало ясно, что это произойдет гораздо раньше".