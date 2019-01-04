Стюарды на стадионе "Манчестер Сити" перепутали футболиста команды с болельщиком

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди попал в курьёзную ситуацию после матча 21-го тура английской премьер-лиги с "Ливерпулем", который состоялся 3 января на домашнем стадионе "горожан" "Этихад" и завершился их победой со счётом 2:1.

Как сообщает Report, после финального свистка, зафиксировавшего успех манчестерской команды, 24-летний футболист, не принимавший участия в игре, выбежал на поле, чтобы поздравить своих партнёров. Француз был одет в обычную одежду, а не в клубную атрибутику, из-за чего стюарды поначалу приняли его за болельщика и начали преследовать. Лишь приблизившись, они поняли, что выбежавший человек – это Менди.

Отметим, что после этой победы "Манчестер Сити" сократил отставание от "Ливерпуля" до 4 очков и после 21 тура занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 50 очков. Травмированный Менди не может выйти на поле с ноября прошлого года.