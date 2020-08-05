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"Страсбург" объявил о четырёх новых случаях заражения коронавирусом

"Страсбург" объявил о четырёх новых случаях заражения коронавирусом В "Страсбурге"выявили четыре новых случая заражения коронавирусом.
Футбол
5 августа 2020 г. 05:27
Страсбург объявил о четырёх новых случаях заражения коронавирусом

В "Страсбурге" выявили четыре новых случая заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным, новое тестирование было решено провести после того, как в пятницу, 29 июля, в клубе пять человек из команды сдали положительные тесты на COVID-19.

Таким образом, на карантине находятся девять человек. В связи с этим "Страсбург" принял решение отметить товарищеский матч с "Реймсом", который был запланирован на 8 августа.

"Эти тесты, к сожалению, подтверждают то, чего мы боялись, но мы работаем в тесном сотрудничестве и в полной прозрачности с Региональным агентством здравоохранения. Клуб проводит специальный профилактический протокол здоровья, и мы применяем все инструкции, рекомендованные властями. Для того, чтобы гарантировать здоровье всех, было решено отменить товарищеский матч с "Реймсом", запланированный на субботу, 8 августа", - говорится в заявлении на официальном сайте "Страсбурга".

Напомним, в досрочно завершившемся сезоне чемпионата Франции "Страсбург" занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков после 27 туров.

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