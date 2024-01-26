Стоимость "Интер Майами" выросла на 74% после прихода Месси в клуб

Переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в американский "Интер Майами" минувшим летом положительным образом сказался на финансовом состоянии клуба, а также всей МЛС.

Переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в американский "Интер Майами" минувшим летом положительным образом сказался на финансовом состоянии клуба, а также всей МЛС.

Как передает Report , об этом сообщает Sportico.

По информации источника, за последний год оценочная стоимость "Интер Майами" выросла на 74% и на текущий момент составляет $ 1,2 млрд. Также увеличились доходы американского клуба. За минувший год "Интер Майами" заработал $ 127 млн, в то время как за 2022 год прибыль клуба составила $55 млн.

Отмечается, что за минувший год доходы клубов МЛС выросли на 27%.

Напомним, за "Интер Майами" Месси принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.