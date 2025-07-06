Стоимость билетов на полуфинал клубного чемпионата мира снизилась более чем в 35 раз

Стоимость билетов на полуфинал клубного чемпионата мира снизилась более чем в 35 раз

Стоимость билетов на полуфинальный матч клубного чемпионата мира по футболу между английским "Челси" и бразильским "Флуминенсе" снизилась более чем в 35 раз.

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