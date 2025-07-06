Стоимость билетов на полуфинал клубного чемпионата мира снизилась более чем в 35 раз

Стоимость билетов на полуфинальный матч клубного чемпионата мира по футболу между английским "Челси" и бразильским "Флуминенсе" снизилась более чем в 35 раз.
Как передает Report, об этом сообщил портал The Athletic.
По информации источника, стандартная цена билета составляет $13,4, хотя еще 72 часа назад она составляла $473,9. Отмечается, что теперь стоимость билетов ниже, чем пиво ($14) или еда ($15) на стадионе.
Встреча между "Челси" и "Флуминенсе" пройдет 8 июля. В другом полуфинале в этот же день сыграют испанский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен".
Клубный чемпионат мира впервые проходит в обновленном формате. В турнире принимают участие 32 команды. Финал соревнования состоится 13 июля.