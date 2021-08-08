Стивен Кинг планирует написать роман о коронавирусе

Американский писатель Стивен Кинг планирует написать роман о коронавирусе.

Американский писатель Стивен Кинг планирует написать роман о коронавирусе.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.

«Хочу написать книгу, посвященную непосредственно коронавирусу», — сообщил Кинг.

По словам автора, он намерен взять события прошлого года и «посмотреть, как они покажут себя в качестве романа».

Писатель также рассказал, что пандемия COVID-19 уже повлияла на содержание его нового романа «Билли Саммерс», который был опубликован на этой неделе. Он заявил, что для большей правдоподобности перенес события книги с 2020 на 2019 год. По сюжету его герои отправлялись в круиз, но в реальной жизни в 2020 году им не удалось бы этого сделать из-за ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.