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Стивен Кинг планирует написать роман о коронавирусе

Стивен Кинг планирует написать роман о коронавирусе Американский писатель Стивен Кинг планирует написать роман о коронавирусе.
Футбол
8 августа 2021 г. 15:46
Стивен Кинг планирует написать роман о коронавирусе
Стивен Кинг

Американский писатель Стивен Кинг планирует написать роман о коронавирусе.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.

«Хочу написать книгу, посвященную непосредственно коронавирусу», — сообщил Кинг.

По словам автора, он намерен взять события прошлого года и «посмотреть, как они покажут себя в качестве романа».

Писатель также рассказал, что пандемия COVID-19 уже повлияла на содержание его нового романа «Билли Саммерс», который был опубликован на этой неделе. Он заявил, что для большей правдоподобности перенес события книги с 2020 на 2019 год. По сюжету его герои отправлялись в круиз, но в реальной жизни в 2020 году им не удалось бы этого сделать из-за ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

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