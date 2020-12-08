Стивен Кенни: Сборная Азербайджана развилась в последние годы

Сборная Ирландии попала в группу А вместе со сборными Сербии, Португалии, Люксембурга и Азербайджана

"Мы попали в захватывающую группу. Португалия – чемпион Европы и Лиги наций. У Сербии хороший состав".

Как передает Report, об этом официальному сайту местной федерации сказал главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни, комментируя жеребьевку отборочного этапа ЧМ-2022.

"В нашу группу вошли также сборные Люксембурга и Азербайджана. Обе в последние годы развились".

Кенни рассказал о специфике группы, состоящей из пяти команд: "Это означает отсутствие в марте 3 игровых окон, 3 конкурентных матчей. Это положительный факт и думаю, до марта в сборной будет много игроков. За последние несколько месяцев 10 игрокам мы позволили дебютировать на международной арене. Весте с опытными игроками в марте наш состав будет очень сильным. Я верю, что до тех пор будут положительные сдвиги в связи с пандемией и наши великолепные болельщики вернутся на трибуны".

Сборная Ирландии попала в группу А вместе со сборными Сербии, Португалии, Люксембурга и Азербайджана.