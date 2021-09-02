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Стивен Кенни: Предстоит особенный матч со сборной Азербайджана

Стивен Кенни: Предстоит особенный матч со сборной Азербайджана Нам необходимо взять себя в руки, другой альтернативы просто нет.
Футбол
2 сентября 2021 г. 14:56
Стивен Кенни: Предстоит особенный матч со сборной Азербайджана

Нам необходимо взять себя в руки, другой альтернативы просто нет.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни, говоря о предстоящем матче отборочного этапа чемпионата мира со сборной Азербайджана.

50-летний специалист отметил, что предстоит особенный матч: "Мы впервые сыграем перед нашими болельщиками на отборочном этапе. Это будет большим стимулом для игроков. Надеюсь, что игрокам удастся зарядиться положительной энергией фанатов".

Отметим, что матч Ирландия-Азербайджан состоится 4 сентября на стадионе "Авива" в Дублине, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Stiven Kenni: "Azərbaycan millisi ilə oyun xüsusi olacaq"

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