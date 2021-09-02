Стивен Кенни: Предстоит особенный матч со сборной Азербайджана

Нам необходимо взять себя в руки, другой альтернативы просто нет.

Нам необходимо взять себя в руки, другой альтернативы просто нет.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни, говоря о предстоящем матче отборочного этапа чемпионата мира со сборной Азербайджана.

50-летний специалист отметил, что предстоит особенный матч: "Мы впервые сыграем перед нашими болельщиками на отборочном этапе. Это будет большим стимулом для игроков. Надеюсь, что игрокам удастся зарядиться положительной энергией фанатов".

Отметим, что матч Ирландия-Азербайджан состоится 4 сентября на стадионе "Авива" в Дублине, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по бакинскому времени.