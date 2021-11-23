Стивен Джеррард ввел новые запреты, связанные с рационом футболистов

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард ввел запреты, связанные с рационом футболистов

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард ввел запреты, связанные с рационом футболистов.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, 41-летний английский специалист запретил игрокам употреблять газированные напитки, пудинги и горячий шоколад. Также футболисты будут вынуждены отказаться от нескольких видов соусов, включая майонез.

Однако за день до матча игрокам будет разрешено есть сладкое, чтобы насытить организм углеводами. По задумке Джеррарда, нововведения в рационе футболистов позволят им сократить употребление пустых калорий, которые не обладают питательной ценностью.

После 12 сыгранных туров в английской Премьер-лиге "Астон Вилла" располагается на 16-м месте в турнирной таблице. У команды 13 очков в активе.