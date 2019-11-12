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Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за стычки с Гомесом

​Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за стычки с Гомесом

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг не поможет национальной команде в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Черногорией.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, 24-летний форвард был отстранён от участия во встрече по решению тренерского штаба сборной. 

Причиной для такого шага стала стычка с его участием, которая произошла после прибытия в расположение команды. По словам издания, Стерлинг, по-прежнему находившийся на взводе после состоявшегося днём ранее матча 12-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем" (1:3), решил выяснить отношения с защитником Джо Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время игры чемпионата.

Последовавшие после инцидента извинения не помогли Рахиму избежать отстранения от матча сборной Англии.

Напомним, что матч Англия-Черногория состоится 14 ноября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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