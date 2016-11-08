Стефано Пиоли стал главным тренером футбольного клуба "Интер"

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Стефано Пиоли назначен на пост главного тренера миланского "Интера".

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Ранее с этого поста из-за неудовлетворительных результатов был уволен голландец Франк де Бур.

Соглашение с Пиоли рассчитано до 30 июня 2018 года. Помощниками специалиста станут Джакомо Мурелли и Давиде Лукарелли, а также тренеры по физической подготовке Маттео Ости и Франческо Перонди.

Последним местом работы Пиоли был "Лацио", который он покинул в апреле после поражения со счетом 1:4 в дерби с "Ромой".