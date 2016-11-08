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    Стефано Пиоли стал главным тренером футбольного клуба "Интер"

    Соглашение с Пиоли рассчитано до 30 июня 2018 года

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Стефано Пиоли назначен на пост главного тренера миланского "Интера".

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

    Ранее с этого поста из-за неудовлетворительных результатов был уволен голландец Франк де Бур.

    Соглашение с Пиоли рассчитано до 30 июня 2018 года. Помощниками специалиста станут Джакомо Мурелли и Давиде Лукарелли, а также тренеры по физической подготовке Маттео Ости и Франческо Перонди.

    Последним местом работы Пиоли был "Лацио", который он покинул в апреле после поражения со счетом 1:4 в дерби с "Ромой".

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