Статистика встреч "Карабаха" с германскими клубами

В преддверии матча между "Карабахом" и германским "Байер 04" в 1/8 финала Лиги Европы Report приводит статистику встреч агдамского клуба с германскими командами.

"Карабах" в еврокубках играл против четырех клубов из Германии. В восьми матчах подопечные Гурбана Гурбанова не побеждали ни разу, семь встреч завершились поражением, одна - ничьей.

Футболисты агдамского клуба в матчах с германскими клубами забили четыре гола, пропустили - 18 мячей.

В плей-офф Лиги Европы УЕФА 2010/2011 "Карабах" играл с дортмундской "Боруссией", в матче на выезде команда проиграла сопернику 0:4, в Баку - 0:1.

Вторая встреча с представителем Германии проходила в плей-офф Лиги Европы УЕФА 2013/2014. Тогда "Карабах" играл против "Айнтрахта": команда уступила сопернику со счетом 0:2 в первом матче в Баку. Матч в Германии завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

В групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 подопечные Гурбана Гурбанова играли против "Фрайбурга". Матч в Германии завершился со счетом 1:2 в пользу хозяев поля, а в Баку ничьей - 1:1.

В рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА в 2023 году "Карабах" играл с "Байером 04", с которым встретится и сегодня. Тогда германский клуб одержал победу 5:1 на домашнем поле и 1:0 в Баку.