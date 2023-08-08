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Стартуют первые матчи III квалификационного раунда Лиги чемпионов

Стартуют первые матчи III квалификационного раунда Лиги чемпионов Сегодня стартует III квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
8 августа 2023 г. 07:20
Стартуют первые матчи III квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня стартует III квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в первый день состоится 7 матчей.

Лига Чемпионов УЕФА

III классификационный раунд, первые матчи

8 августа

22:00. "Ракув "(Польша) - "Арис" (Кипр)

22:00. "Копенгаген" (Дания) - "Спарта" (Чехия)

22:30. ПСВ (Нидерланды) - "Штурм" (Австрия)

22:45. АЕК (Греция) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

22:45. "Клаксвик" (Фарерские Острова) - "Мольде" (Норвегия)

23:00. "Олимпия" (Словения) - "Галатасарай" (Турция)

23:00. "Брага "(Португалия) - "Бачка Топола" (Сербия)

Отметим, что остальные 3 игры этого раунда пройдут 9 августа.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın potensial rəqibləri üz-üzə, Emrelinin komandası AEK-ə qarşı

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