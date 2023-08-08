Стартуют первые матчи III квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня стартует III квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, в первый день состоится 7 матчей.
Лига Чемпионов УЕФА
III классификационный раунд, первые матчи
8 августа
22:00. "Ракув "(Польша) - "Арис" (Кипр)
22:00. "Копенгаген" (Дания) - "Спарта" (Чехия)
22:30. ПСВ (Нидерланды) - "Штурм" (Австрия)
22:45. АЕК (Греция) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
22:45. "Клаксвик" (Фарерские Острова) - "Мольде" (Норвегия)
23:00. "Олимпия" (Словения) - "Галатасарай" (Турция)
23:00. "Брага "(Португалия) - "Бачка Топола" (Сербия)
Отметим, что остальные 3 игры этого раунда пройдут 9 августа.