Стартуют ответные матчи в Лиге Европы

футбол, УЕФА, Лига Европы

Сегодня стартуют ответные матчи III квалификационного тура Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в первый игровой день состоятся 2 встречи.

"Омония", победившая в первом матче на Кипре со счетом 1:0, будет гостем "Флоры" в Эстонии. В другом матче "Слован" в Словакии примет гибралтарский "Линкольн". Представитель Братиславы в первой встрече одержал победу со счетом 3:1.

Еще 6 матчей этого этапа пройдут 12 августа. Единственный представитель Азербайджана на турнире "Нефтчи" встретится в Финляндии с клубом ХИК (Хельсинки). В первом матче в Баку "черно-белые" сыграли вничью - 2:2.

Лига Европы УЕФА

III классификационный тур, ответные матчи

10 августа

20:00. "Флора" (Эстония) - "Омония" (Кипр)

Первый матч - 0:1

22:30. "Слован“ (Братислава, Словакия) - ”Линкольн" (Гибралтар)

Первый матч - 3:1