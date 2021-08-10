О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стартуют ответные матчи в Лиге Европы

Стартуют ответные матчи в Лиге Европы футбол, УЕФА, Лига Европы
Футбол
10 августа 2021 г. 08:00
Стартуют ответные матчи в Лиге Европы

Сегодня стартуют ответные матчи III квалификационного тура Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в первый игровой день состоятся 2 встречи.

"Омония", победившая в первом матче на Кипре со счетом 1:0, будет гостем "Флоры" в Эстонии. В другом матче "Слован" в Словакии примет гибралтарский "Линкольн". Представитель Братиславы в первой встрече одержал победу со счетом 3:1.

Еще 6 матчей этого этапа пройдут 12 августа. Единственный представитель Азербайджана на турнире "Нефтчи" встретится в Финляндии с клубом ХИК (Хельсинки). В первом матче в Баку "черно-белые" сыграли вничью - 2:2.

Лига Европы УЕФА

III классификационный тур, ответные матчи

10 августа

20:00. "Флора" (Эстония) - "Омония" (Кипр)

Первый матч - 0:1

22:30. "Слован“ (Братислава, Словакия) - ”Линкольн" (Гибралтар)

Первый матч - 3:1

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Avropa Liqasında cavab matçlarına start verilir

Другие новости из категории

СМИ: «Барселона» сделала Лионелю Месси новое предложение
СМИ: «Барселона» сделала Лионелю Месси новое предложение
10 августа 2021 г. 07:50
Лига Чемпионов: Команда Махира Эмрели примет Динамо
Лига Чемпионов: Команда Махира Эмрели примет "Динамо"
10 августа 2021 г. 07:30
Барселона после ухода Месси потеряет в стоимости €137 млн
"Барселона" после ухода Месси потеряет в стоимости €137 млн
10 августа 2021 г. 04:35
ПСЖ отказался покупать Погба из-за Месси
ПСЖ отказался покупать Погба из-за Месси
9 августа 2021 г. 21:36
Стало известно, сколько денег потеряет Барселона без Месси
Стало известно, сколько денег потеряет "Барселона" без Месси
9 августа 2021 г. 18:38
ПСЖ в ближайшие часы может объявить о трансфере Месси 
ПСЖ в ближайшие часы может объявить о трансфере Месси 
9 августа 2021 г. 15:05
Три футболиста финского клуба могут пропустить матч с Нефтчи
Три футболиста финского клуба могут пропустить матч с "Нефтчи"
9 августа 2021 г. 13:29
Члены Барселоны намерены задержать переход Месси в ПСЖ
Члены "Барселоны" намерены задержать переход Месси в ПСЖ
9 августа 2021 г. 11:52
ПСЖ арендовал Эйфелеву башню для презентации Месси
ПСЖ арендовал Эйфелеву башню для презентации Месси
9 августа 2021 г. 05:56
Барселона разгромила Ювентус в первом матче без Месси
"Барселона" разгромила "Ювентус" в первом матче без Месси
9 августа 2021 г. 02:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi