Стартуют матчи Лиги Чемпионов

Сегодня начинается I квалификационный раунд Лиги Чемпионов УЕФА.
Report представляет расписание сегодняшних матчей:
Лига чемпионов УЕФА
I классификационный раунд
Первые матчи
20:00. "Флора" (Эстония) - "Хибернианс" (Мальта)
20:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Приштина" (Косово)
20:00. ХИК (Хельсинки, Финляндия) - "Будучность" (Черногория)
21:00. "Жальгирис" (Литва) - "Линфилд" (Северная Ирландия)
21:00. ЧФР (Румыния) - "Борац" (Босния и Герцеговина)
21:30. "Фола Эш" (Люксембург) - "Линкольн" (Гибралтар)
22:00. "Шкендия" (Северная Македония) - "Мура" (Словения)
Отметим, что остальные 9 матчей этого раунда состоятся 7 июля. Ответные матчи пройдут 13-14 июля.