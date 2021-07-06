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Стартуют матчи Лиги Чемпионов

Стартуют матчи Лиги Чемпионов Сегодня начинается I квалификационный раунд Лиги Чемпионов УЕФА
Футбол
6 июля 2021 г. 08:00
Стартуют матчи Лиги Чемпионов

Сегодня начинается I квалификационный раунд Лиги Чемпионов УЕФА.

Report представляет расписание сегодняшних матчей:

Лига чемпионов УЕФА

I классификационный раунд

Первые матчи

20:00. "Флора" (Эстония) - "Хибернианс" (Мальта)

20:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Приштина" (Косово)

20:00. ХИК (Хельсинки, Финляндия) - "Будучность" (Черногория)

21:00. "Жальгирис" (Литва) - "Линфилд" (Северная Ирландия)

21:00. ЧФР (Румыния) - "Борац" (Босния и Герцеговина)

21:30. "Фола Эш" (Люксембург) - "Линкольн" (Гибралтар)

22:00. "Шкендия" (Северная Македония) - "Мура" (Словения)

Отметим, что остальные 9 матчей этого раунда состоятся 7 июля. Ответные матчи пройдут 13-14 июля.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinin oyunları başlayır

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