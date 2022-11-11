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Стартует XIV тур Премьер-лиги Азербайджана

Стартует XIV тур Премьер-лиги Азербайджана Сегодня стартует XIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
11 ноября 2022 г. 07:31
Стартует XIV тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня стартует XIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день состоится один матч, в котором между собой сойдутся аутсайдеры - "Шамахы" и "Сумгайыт".

Премьер-лига Азербайджана

XIV тур

11 ноября (четверг)

14:30. "Шамахы" - "Сумгайыт"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Камал Умудлу

Судья VAR: Алияр Агаев

Ассистент судьи VAR: Зейнал Зейналов

Судья-инспектор: Зохраб Гадиев

Шамахинский городской стадион.

Отметим, что остальные поединки тура "Зиря" - "Сабаил" и "Нефтчи" - "Габала" пройдут 12 ноября, а "Кяпаз" - "Туран Товуз" и "Сабах" - "Карабах" - 13 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Tur autsayderlərin dueli ilə start götürür

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