Сегодня стартует XIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в первый игровой день состоится один матч, в котором между собой сойдутся аутсайдеры - "Шамахы" и "Сумгайыт".
Премьер-лига Азербайджана
XIV тур
11 ноября (четверг)
14:30. "Шамахы" - "Сумгайыт"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Камал Умудлу
Судья VAR: Алияр Агаев
Ассистент судьи VAR: Зейнал Зейналов
Судья-инспектор: Зохраб Гадиев
Шамахинский городской стадион.
Отметим, что остальные поединки тура "Зиря" - "Сабаил" и "Нефтчи" - "Габала" пройдут 12 ноября, а "Кяпаз" - "Туран Товуз" и "Сабах" - "Карабах" - 13 ноября.