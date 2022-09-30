Стартует VIII тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня стартует восьмой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в первый игровой день в Баку между собой встретятся клубы "Сабаил" - "Габала". Поединок, который пройдет на "АСКО Арене" начнется в 19:00.
Премьер-лига Азербайджана
VIII тур
30 сентября (пятница)
19:00. "Сабаил" - "Габала"
Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Кямран Байрамов, Джавид Джалилов
Судья VAR: Рашад Ахмедов
Ассистент судьи VAR: Эльшад Абдуллаев
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев.
"АСКО Арена".
Отметим, что следующие матчи тура "Туран Товуз" - "Зиря", "Карабах" - "Нефтчи" пройдут 1 октября, а "Шамахы" - "Сабах", "Сумгайыт" - "Кяпаз" - днем позже.