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Стартует VIII тур Премьер-лиги Азербайджана

Стартует VIII тур Премьер-лиги Азербайджана Сегодня стартует восьмой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
30 сентября 2022 г. 07:49
Стартует VIII тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня стартует восьмой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день в Баку между собой встретятся клубы "Сабаил" ​​- "Габала". Поединок, который пройдет на "АСКО Арене" начнется в 19:00.

Премьер-лига Азербайджана

VIII тур

30 сентября (пятница)

19:00. "Сабаил" - "Габала"

Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Кямран Байрамов, Джавид Джалилов

Судья VAR: Рашад Ахмедов

Ассистент судьи VAR: Эльшад Абдуллаев

Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев.

"АСКО Арена".

Отметим, что следующие матчи тура "Туран Товуз" - "Зиря", "Карабах" - "Нефтчи" пройдут 1 октября, а "Шамахы" - "Сабах", "Сумгайыт" - "Кяпаз" - днем ​​позже.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında VIII tura start veriləcək

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