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Стартует V тур Премьер-лиги Азербайджана

Стартует V тур Премьер-лиги Азербайджана Сегодня стартует шестой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
9 сентября 2022 г. 07:30
Стартует V тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня стартует шестой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в стартовом матче "Туран Товуз" дома сыграет с "Кяпазом". Поединок, который пройдет на городском стадионе Товуз, начнется в 16:30.

Западное дерби будет обслуживать судейская бригада во главе с Вугаром Гасанлы.

На данный момент товузская команда занимает 5 место с 7 очками, а гянджинский клуб замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.

Премьер-лига Азербайджана

VI тур

9 сентября (пятница)

16:30 "Туран Товуз" - "Кяпаз"

Судьи: Вугар Гасанлы, Рахман Имами, Эйюб Ибрагимов, Ровшан Раджабов

Судья VAR: Эльчин Масиев

Ассистент судьи VAR: Вусал Мамедов

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Товузский городской стадион.

Отметим, что остальные 4 матча тура пройдут в субботу и воскресенье: "Габала" - "Нефтчи", "Сабаил" - "Зиря", "Сумгайыт" - "Шамахы", "Карабах" - "Сабах".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: VI tur Qərb derbisi ilə başlayır

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