Стартует V тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня стартует шестой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в стартовом матче "Туран Товуз" дома сыграет с "Кяпазом". Поединок, который пройдет на городском стадионе Товуз, начнется в 16:30.
Западное дерби будет обслуживать судейская бригада во главе с Вугаром Гасанлы.
На данный момент товузская команда занимает 5 место с 7 очками, а гянджинский клуб замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.
Премьер-лига Азербайджана
VI тур
9 сентября (пятница)
16:30 "Туран Товуз" - "Кяпаз"
Судьи: Вугар Гасанлы, Рахман Имами, Эйюб Ибрагимов, Ровшан Раджабов
Судья VAR: Эльчин Масиев
Ассистент судьи VAR: Вусал Мамедов
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Товузский городской стадион.
Отметим, что остальные 4 матча тура пройдут в субботу и воскресенье: "Габала" - "Нефтчи", "Сабаил" - "Зиря", "Сумгайыт" - "Шамахы", "Карабах" - "Сабах".