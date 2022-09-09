Стартует V тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня стартует шестой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня стартует шестой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в стартовом матче "Туран Товуз" дома сыграет с "Кяпазом". Поединок, который пройдет на городском стадионе Товуз, начнется в 16:30.

Западное дерби будет обслуживать судейская бригада во главе с Вугаром Гасанлы.

На данный момент товузская команда занимает 5 место с 7 очками, а гянджинский клуб замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.

Премьер-лига Азербайджана

VI тур

9 сентября (пятница)

16:30 "Туран Товуз" - "Кяпаз"

Судьи: Вугар Гасанлы, Рахман Имами, Эйюб Ибрагимов, Ровшан Раджабов

Судья VAR: Эльчин Масиев

Ассистент судьи VAR: Вусал Мамедов

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Товузский городской стадион.

Отметим, что остальные 4 матча тура пройдут в субботу и воскресенье: "Габала" - "Нефтчи", "Сабаил" - "Зиря", "Сумгайыт" - "Шамахы", "Карабах" - "Сабах".