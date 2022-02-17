Стартует стадия плей-офф Лиги конференций

Сегодня стартуют первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА по футболу.

Сегодня стартуют первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, все 8 матчей пройдут в один день.

Лига конференций УЕФА, плей-офф

Первые игры

17 февраля

21:45. ПСВ (Нидерланды) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

21:45. "Фенербахче" (Турция) - "Славия" (Прага, Чехия)

21:45. "Мидтюллан" (Дания) - ПАОК (Греция)

21:45. "Рапид" (Вена, Австрия) - "Витесс" (Нидерланды)

00:00. "Марсель" (Франция) - "Карабах" (Азербайджан)

00:00. "Лестер" (Англия) - "Рандерс" (Дания)

00:00. "Селтик" (Шотландия) - "Будьо Глимт" (Норвегия)

00:00. "Спарта" (Прага, Чехия) - "Партизан" (Сербия).

Отметим, что ответные матчи между командами пройдут 24 февраля.