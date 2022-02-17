О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стартует стадия плей-офф Лиги конференций

Стартует стадия плей-офф Лиги конференций Сегодня стартуют первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА по футболу.
Футбол
17 февраля 2022 г. 08:41
Стартует стадия плей-офф Лиги конференций

Сегодня стартуют первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, все 8 матчей пройдут в один день.

Лига конференций УЕФА, плей-офф

Первые игры

17 февраля

21:45. ПСВ (Нидерланды) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

21:45. "Фенербахче" (Турция) - "Славия" (Прага, Чехия)

21:45. "Мидтюллан" (Дания) - ПАОК (Греция)

21:45. "Рапид" (Вена, Австрия) - "Витесс" (Нидерланды)

00:00. "Марсель" (Франция) - "Карабах" (Азербайджан)

00:00. "Лестер" (Англия) - "Рандерс" (Дания)

00:00. "Селтик" (Шотландия) - "Будьо Глимт" (Норвегия)

00:00. "Спарта" (Прага, Чехия) - "Партизан" (Сербия).

Отметим, что ответные матчи между командами пройдут 24 февраля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке UEFA Konfrans Liqasında pley-off mərhələsinə start verilir

Другие новости из категории

Лига Европы: Команда Махира Эмрели сыграет с Севильей
Лига Европы: Команда Махира Эмрели сыграет с "Севильей"
17 февраля 2022 г. 07:53
Лига конференций: Сегодня Карабах проведет исторический матч
Лига конференций: Сегодня "Карабах" проведет исторический матч
17 февраля 2022 г. 07:34
Криштиану Роналду получил два предложения из MLS
Криштиану Роналду получил два предложения из MLS
17 февраля 2022 г. 03:36
ЛЧ: Уверенная победа Ливерпуля, Зальцбург и Бавария сыграли вничью
ВидеоЛЧ: Уверенная победа "Ливерпуля", "Зальцбург" и "Бавария" сыграли вничью
17 февраля 2022 г. 02:02
Ла Лига: Атлетико проиграл аутсайдеру
ВидеоЛа Лига: "Атлетико" проиграл аутсайдеру
17 февраля 2022 г. 01:33
Гурбан Гурбанов: Мы будем играть против очень хорошей команды
Гурбан Гурбанов: Мы будем играть против очень хорошей команды
16 февраля 2022 г. 22:14
Экс-одноклубник Эмрели перешел в клуб MLS
Экс-одноклубник Эмрели перешел в клуб MLS
16 февраля 2022 г. 21:34
Руководство Реал Мадрида раскритиковало работу Анчелотти
Руководство "Реал Мадрида" раскритиковало работу Анчелотти
16 февраля 2022 г. 20:28
Хорхе Сампаоли: Карабах - команда, которая больше всего владеет мячом в этом турнире
Хорхе Сампаоли: "Карабах" - команда, которая больше всего владеет мячом в этом турнире
16 февраля 2022 г. 17:51
Никола Юрчевич: Карабах - хорошая команда, но Марсель - явный фаворит
Никола Юрчевич: "Карабах" - хорошая команда, но "Марсель" - явный фаворит
16 февраля 2022 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi