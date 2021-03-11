Стартует стадия 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Сегодня состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, "Арсенал" встретится с "Олимпиакосом" в Греции, а "Тоттенхэм" в Лондоне сыграет с хорватским "Динамо" из Загреба.

Безусловно, главным событием игровой программы станет матч "Манчестер Юнайтед" - "Милан".

Лига Европы

1/8 финала, первые игры

21:55. "Славия" (Прага, Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

21:55. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия)

21:55. "Динамо" (Киев, Украина) - "Вильярреал" (Испания)

21:55. "Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария)

24:00. "Гранада" (Испания) - "Мольде" (Норвегия)

24:00. "Тоттенхэм" (Англия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

24:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия)

24:00. "Рома" (Италия) - "Шахтер" (Донецк, Украина)

Отметим, что ответные матчи 1/8 финала состоятся 18 марта.