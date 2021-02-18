Стартует стадия 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня стартуют матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Сегодня стартуют матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, встречи в этот день начнутся в 21:55 и 00:00 по бакинскому времени.

Испанский "Вильярреал", вышедший в плей-офф через группу А, в которую входил агдамский "Карабах", проведет первый матч этого раунда на выезде. Команда под руководством Унаи Эмери встретится с австрийским "Зальцбургом". Тель-авивский "Маккаби" в Израиле поборется с донецким "Шахтером".

Лига Европы

1/16 финала

Первые игры

21:55. "Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды)

21:55. "Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" Леверкузен (Германия)

21:55. "Краснодар" (Россия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

21:55. "Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия)

21:55. "Славия" (Чехия) - "Лестер" (Англия)

21:55. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия)

21:55. "Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

21:55. "Динамо" (Киев, Украина) - "Брюгге" (Бельгия)

21:55. "Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия)

00:00. "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды)

00:00. "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Донецк, Украина)

00:00. "Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия)

00:00. "Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия)

00:00. "Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания)

00:00. "Антверпен (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

00:00. "Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия).

Отметим, что ответные матчи 1/16 финала состоятся 24-25 февраля.