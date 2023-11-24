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Стартует посвященный памяти Гейдара Алиева турнир по мини-футболу

Стартует посвященный памяти Гейдара Алиева турнир по мини-футболу 25 ноября стартует турнир по мини-футболу, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Футбол
24 ноября 2023 г. 10:50
Стартует посвященный памяти Гейдара Алиева турнир по мини-футболу

25 ноября стартует турнир по мини-футболу, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, соревнование пройдет при организационной поддержке Министерства молодежи и спорта, Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Федерации мини-футбола Азербайджана.

В турнире примут участие команды 52 государственных структур, компаний и различных организаций.

Матчи турнира, который продлится до 6 мая 2024 года, будут проходить по субботам и воскресеньям.

Церемония открытия турнира состоится 25 ноября в Бакинской теннисной академии.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan minifutbol turniri başlayır

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