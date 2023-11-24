Стартует посвященный памяти Гейдара Алиева турнир по мини-футболу

25 ноября стартует турнир по мини-футболу, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

25 ноября стартует турнир по мини-футболу, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, соревнование пройдет при организационной поддержке Министерства молодежи и спорта, Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Федерации мини-футбола Азербайджана.

В турнире примут участие команды 52 государственных структур, компаний и различных организаций.

Матчи турнира, который продлится до 6 мая 2024 года, будут проходить по субботам и воскресеньям.

Церемония открытия турнира состоится 25 ноября в Бакинской теннисной академии.