Стартует посвященный памяти Гейдара Алиева турнир по мини-футболу

25 ноября стартует турнир по мини-футболу, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, соревнование пройдет при организационной поддержке Министерства молодежи и спорта, Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Федерации мини-футбола Азербайджана.
В турнире примут участие команды 52 государственных структур, компаний и различных организаций.
Матчи турнира, который продлится до 6 мая 2024 года, будут проходить по субботам и воскресеньям.
Церемония открытия турнира состоится 25 ноября в Бакинской теннисной академии.