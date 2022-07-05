Стартует первый квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сегодня стартует первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023 сезона.

Сегодня стартует первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023 сезона.

Как сообщает Report , в первый игровой день встретятся 8 пар команд.

Представитель Азербайджана "Карабах" на выезде сыграет против польского "Леха".

5 июля

Лига чемпионов УЕФА

Первый игровой день

20:00. "Пюник" (Армения) - ЧФР (Румыния)

21:00. "Мальмё" (Швеция) - "Викингур" (Исландия)

21:45. "Лудогорец" (Болгария) - "Сутьеска" (Черногория)

22:00. "Баликани" (Косово) - "Жальгирис" (Литва)

22:00. TNS (Уэльс) - "Линфилд" (Северная Ирландия)

22:00. "Лех" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан)

22:30. "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Хибернианс" (Мальта)

22:45. "Шкупи" (Северная Македония) - "Линкольн" (Гибралтар).