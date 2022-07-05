Сегодня стартует первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023 сезона.
Как сообщает
Представитель Азербайджана "Карабах" на выезде сыграет против польского "Леха".
5 июля
Лига чемпионов УЕФА
Первый игровой день
20:00. "Пюник" (Армения) - ЧФР (Румыния)
21:00. "Мальмё" (Швеция) - "Викингур" (Исландия)
21:45. "Лудогорец" (Болгария) - "Сутьеска" (Черногория)
22:00. "Баликани" (Косово) - "Жальгирис" (Литва)
22:00. TNS (Уэльс) - "Линфилд" (Северная Ирландия)
22:00. "Лех" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан)
22:30. "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Хибернианс" (Мальта)
22:45. "Шкупи" (Северная Македония) - "Линкольн" (Гибралтар).