Стартует очередной тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня стартует XXI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два поединка.
В матче открытия тура "Карабах" на "Азерсун Арене" примет "Сабаил". На данный момент агдамский клуб лидирует в турнирной таблице с 46 очками. Представитель столицы с 11 очками находится на последнем - 8-м месте.
В другой встрече "Сумгайыт" в родных стенах встретится с клубом "Сабах". Хозяева с 14 очками расположились на 7-м месте, а гости с 26 очками на 5-м.
Премьер-лига Азербайджана
XXI тур
2 апреля (суббота)
16:00. "Карабах" - "Сабаил"
Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Джамиль Гулиев, Эльчин Масиев
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Машаллах Ахмедов
"Азерсун Арена".
18:15. "Сумгайыт" - "Сабах"
Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вюсал Мамедов, Камранбей Рагимов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
"Капитал Банк Арена".
Отметим, что тур завершится 3 апреля матчами "Габала" - "Кешля" и "Нефтчи" - "Зиря".