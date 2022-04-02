Стартует очередной тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня стартует XXI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня стартует XXI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два поединка.

В матче открытия тура "Карабах" на "Азерсун Арене" примет "Сабаил". На данный момент агдамский клуб лидирует в турнирной таблице с 46 очками. Представитель столицы с 11 очками находится на последнем - 8-м месте.

В другой встрече "Сумгайыт" в родных стенах встретится с клубом "Сабах". Хозяева с 14 очками расположились на 7-м месте, а гости с 26 очками на 5-м.

Премьер-лига Азербайджана

XXI тур

2 апреля (суббота)

16:00. "Карабах" - "Сабаил"

Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Джамиль Гулиев, Эльчин Масиев

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Машаллах Ахмедов

"Азерсун Арена".

18:15. "Сумгайыт" - "Сабах"

Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вюсал Мамедов, Камранбей Рагимов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

"Капитал Банк Арена".

Отметим, что тур завершится 3 апреля матчами "Габала" - "Кешля" и "Нефтчи" - "Зиря".