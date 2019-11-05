​Стартует IV тур группового этапа Лиги чемпионов

Сегодня стартует IV тур Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report, в первый день тура встречи пройдут в группах E, F, G и H.

Один из интересных матчей дня пройдет в Германии, где дортмундская "Боруссия" принимает итальянский "Интер".

Групповой этап, IV тур

6 ноября

Группа Е

24:00. "Наполи" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия)

24:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Генк" (Бельгия)

Группа F

24:00."Боруссия" (Германия) - "Наполи" (Италия)

21:55. "Барселона" (Испания) - "Славия»" (Чехия)

Группа G

21:55. "Зенит" (Россия) - "Лейпциг" (Германия)

24:00. "Лион" (Франция) - "Бенфика" (Португалия)

Группа Н

24:00. "Челси"(Англия) - "Аякс" (Голландия)

24:00. "Валенсия" (Испания) - "Лиль" (Франция)