​Стартует IV тур группового этапа Лиги чемпионов

Сегодня стартует IV тур Лиги чемпионов по футболу.
Как сообщает Report, в первый день тура встречи пройдут в группах E, F, G и H.
Один из интересных матчей дня пройдет в Германии, где дортмундская "Боруссия" принимает итальянский "Интер".
Групповой этап, IV тур
6 ноября
Группа Е
24:00. "Наполи" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия)
24:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Генк" (Бельгия)
Группа F
24:00."Боруссия" (Германия) - "Наполи" (Италия)
21:55. "Барселона" (Испания) - "Славия»" (Чехия)
Группа G
21:55. "Зенит" (Россия) - "Лейпциг" (Германия)
24:00. "Лион" (Франция) - "Бенфика" (Португалия)
Группа Н
24:00. "Челси"(Англия) - "Аякс" (Голландия)
24:00. "Валенсия" (Испания) - "Лиль" (Франция)
Təbriz QuliyevАвтор новости