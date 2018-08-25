Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Сегодня стартует III тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый день пройдут два матча. Первая встреча недели состоится в Габале.

Здесь гостем одноименной местной команды будет "Сумгайыт".

Хотя "Сумгайыт" и "Габала" начали новый сезон в отличительной форме, у обеих команд по три очка, и, соответственно, они стоят на второй и третьей строчках. Интересен тот факт, что оба коллектива проиграли "Нефтчи". Вместо этого, на домашнем матче "красно-черные" обыграли "Сабаиль" со счетом 3:0, а сумгайытская команда одержала победу над "Сабахом" со счетом 4:1.

До сих пор на национальных чемпионатах эти команды встречались 24 раза. В 16-ти встречах побеждала "Габала", а всего на двух - "Сумгайыт". На последних 3 матчах "Сумгайыт" не смог завоевать 3 очка.

Другой матч пройдет между "Зиря" и дебютантом "Сабах". Из-за ремонта стадиона Олимпийского комплекса Зиря матч состоится на стадионе "AZAL Arena". Эти коллективы также разместились на соседних строчках. Обыгравший в первом туре команду "Кешля" одним безответным голом, а вслед за этим проигравший "Сумгайыту" клуб "Сабах" находится на 5-й строчке.

Что же касается встретившейся на домашнем матче с клубом "Кешля" (2:2) команды "Зиря", матч с "Карабахом" которой был отложен, она разместилась на 6-й строчке.

Отметим, что III тур завершится предстоящими 26 августа матчами "Кешля" - "Сабаиль" и "Карабах" - "Нефтчи".

Премьер-лига Азербайджана

III тур

25 августа

18:00. "Габала" – "Сумгайыт"

Арбитры: Раван Гамзазаде, Нахид Алиев, Джаваншир Юсифов, Ингилаб Мамедов

Представитель АФФА: Эльдар Гасымов

Судейский наблюдатель: Вусал Алиев

Габалинский городской стадион

20:30. "Зиря" – "Сабах"

Арбитры: Орхан Мамедов: Вагиф Мусаев, Джамиль Гулиев, Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Рауф Гусейнли

Судейский наблюдатель: Физули Наджафов

"Dalğa Arena".