Стартует II круг Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня стартует VII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, матч открытия второго круга чемпионата страны состоится в Габале. Местная команда, которая занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 5 очков примет "Сабах".
В другой встрече дня "Зиря" принимает в родных стенах "Сабаил".
Отметим, что тур Премьер-лиги Азербайджана завершится 1 ноября играми "Сумгайыт" - "Нефтчи" и "Карабах" - "Кешля".
31 октября (суббота)
Премьер-лига Азербайджана
VIII тур
14:00. "Габала" - "Сабах"
Судьи: Вугар Гасанлы, Джамиль Гулиев, Кямран Байрамов, Раван Хамзазаде
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Габалинский городской стадион.
16:00. "Зиря" - "Сабаил"
Судьи: Орхан Мамедов, Газанфар Мамедов, Вугар Байрамов, Рагим Гасанов
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Асиф Алиев
Стадион спорткомплекса "Зиря".