Стартует II круг Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня стартует VII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня стартует VII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, матч открытия второго круга чемпионата страны состоится в Габале. Местная команда, которая занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 5 очков примет "Сабах".

В другой встрече дня "Зиря" принимает в родных стенах "Сабаил".

Отметим, что тур Премьер-лиги Азербайджана завершится 1 ноября играми "Сумгайыт" - "Нефтчи" и "Карабах" - "Кешля".

31 октября (суббота)

Премьер-лига Азербайджана

VIII тур

14:00. "Габала" - "Сабах"

Судьи: Вугар Гасанлы, Джамиль Гулиев, Кямран Байрамов, Раван Хамзазаде

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Габалинский городской стадион.

16:00. "Зиря" - "Сабаил"

Судьи: Орхан Мамедов, Газанфар Мамедов, Вугар Байрамов, Рагим Гасанов

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Асиф Алиев

Стадион спорткомплекса "Зиря".