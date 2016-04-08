 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Стартует 29-й тур Премьер-лиги Азербайджана

    В первый день тура будет проведен один матч

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня стартует 29-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу. 

    Как сообщает Report, в первый день тура будет проведен один матч между командами "Карабах" и "Кяпяз". 

    До этого команды провели 40 матчей между собой в чемпионате мира, 18 из них завершилась победой "Карабаха", 14 - победой "Кяпяз", а 8 встреч завершились вничью. 

    8 апреля

    17:30. "Карабах" – "Кяпяз"

    Судьи: Рагим Гасанов, Яшар Аббасов, Акиф Амирали, Зия Насиров

    Представитель АФФА: Нувер Хасыев

    Судья-инспектор: Асим Худиев

    Баку, Azеrsun Arena.

    Отметим, что другие игры турнира состоятся 9 и 10 апреля. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi