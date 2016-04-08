Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня стартует 29-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый день тура будет проведен один матч между командами "Карабах" и "Кяпяз".

До этого команды провели 40 матчей между собой в чемпионате мира, 18 из них завершилась победой "Карабаха", 14 - победой "Кяпяз", а 8 встреч завершились вничью.

8 апреля

17:30. "Карабах" – "Кяпяз"

Судьи: Рагим Гасанов, Яшар Аббасов, Акиф Амирали, Зия Насиров

Представитель АФФА: Нувер Хасыев

Судья-инспектор: Асим Худиев

Баку, Azеrsun Arena.

Отметим, что другие игры турнира состоятся 9 и 10 апреля.