”Карабах" вновь забивает "Линкольну"

В Баку стартовал ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и гибралтарским “Линкольном”.

Еще один гол был забит в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и гибралтарским клубом "Линкольн" на Бакинском олимпийском стадионе.

Как сообщает Report, чемпион Азербайджана увеличил разницу до двух мячей – 2:0.

Второй мяч на 45-й+1-й минуте забил защитник Бахлул Мустафазаде.



20:17

Открыт счет в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и гибралтарским “Линкольном”

Как сообщает Report, на 7-й минуте матча отличился игрок "Карабаха" Абдулла Зубир (1:0).



20:10

В Баку проходит ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и гибралтарским “Линкольном”.

Как сообщает Report, встреча на Бакинском олимпийском стадионе стартовала в 20:00.

Матчем обслуживает cудейская бригада во главе с албанцем Эльдорьян Хамити.

Отметим, что в первом выездном матче победу одержала азербайджанская команда - 2:1.