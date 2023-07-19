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”Карабах" вновь забивает "Линкольну"

”Карабах" вновь забивает "Линкольну" В Баку стартовал ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и гибралтарским “Линкольном”.
Футбол
19 июля 2023 г. 20:52
”Карабах вновь забивает Линкольну

Еще один гол был забит в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и гибралтарским клубом "Линкольн" на Бакинском олимпийском стадионе.

Как сообщает Report, чемпион Азербайджана увеличил разницу до двух мячей – 2:0.

Второй мяч на 45-й+1-й минуте забил защитник Бахлул Мустафазаде.

20:17

Открыт счет в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и гибралтарским “Линкольном”

Как сообщает Report, на 7-й минуте матча отличился игрок "Карабаха" Абдулла Зубир (1:0).

20:10

В Баку проходит ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и гибралтарским “Линкольном”.

Как сообщает Report, встреча на Бакинском олимпийском стадионе стартовала в 20:00.

Матчем обслуживает cудейская бригада во главе с албанцем Эльдорьян Хамити.

Отметим, что в первом выездном матче победу одержала азербайджанская команда - 2:1.

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