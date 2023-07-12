Стартовал первый отборочный раунд Лиги чемпионов

Стартовал первый отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Стартовал первый отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в первый игровой день состоялось 10 встреч.

Чемпион Азербайджана "Карабах" победил в гостях гибралтарский "Линкольн" со счетом 2:1.

В Ченстохове встретились потенциальные соперники агдамской команды во втором туре, польский "Ракув" и эстонская "Флора". Поединок завершился победой хозяев поля с минимальным счетом 1:0.

Самый крупный результат вечера зафиксирован на Мальте: израильский "Маккаби" (Хайфа) забил 4 безответных мяча в ворота местного "Хамруна".

Лига чемпионов УЕФА

Первый отборочный раунд, первые игры

11 июля

19:00. "Урарту" (Армения) - "Зрински" (Босния и Герцеговина) - 0:1

19:30. "Линкольн" (Гибралтар) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2

20:00. "Жальгирис" (Литва) - "Струга" (Северная Македония) - 0:0

22:00. "Олимпия" (Словения) - "Валмиера" (Латвия) - 2:1

22:00. "Ракув" (Польша) - "Флора" (Эстония) - 1:0

22:00. "Хамрун" (Мальта) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - 0:4

22:45. "Балкани" (Косово) - "Лудогорец" (Болгария) - 2:0

22:45. "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Брайдаблик" (Исландия) - 0:1

22:45. "Клаксвик" (Фарерские острова) - "Ференцварош" (Венгрия) - 0:0

22:45. "Партизани" (Албания) - БАТЭ (Беларусь) - 1:1.

Отметим, что остальные 5 игр этого этапа пройдут 12 июля. Ответные матчи пройдут 18-19 июля.