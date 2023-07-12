Стартовал первый отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, в первый игровой день состоялось 10 встреч.
Чемпион Азербайджана "Карабах" победил в гостях гибралтарский "Линкольн" со счетом 2:1.
В Ченстохове встретились потенциальные соперники агдамской команды во втором туре, польский "Ракув" и эстонская "Флора". Поединок завершился победой хозяев поля с минимальным счетом 1:0.
Самый крупный результат вечера зафиксирован на Мальте: израильский "Маккаби" (Хайфа) забил 4 безответных мяча в ворота местного "Хамруна".
Лига чемпионов УЕФА
Первый отборочный раунд, первые игры
11 июля
19:00. "Урарту" (Армения) - "Зрински" (Босния и Герцеговина) - 0:1
19:30. "Линкольн" (Гибралтар) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2
20:00. "Жальгирис" (Литва) - "Струга" (Северная Македония) - 0:0
22:00. "Олимпия" (Словения) - "Валмиера" (Латвия) - 2:1
22:00. "Ракув" (Польша) - "Флора" (Эстония) - 1:0
22:00. "Хамрун" (Мальта) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - 0:4
22:45. "Балкани" (Косово) - "Лудогорец" (Болгария) - 2:0
22:45. "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Брайдаблик" (Исландия) - 0:1
22:45. "Клаксвик" (Фарерские острова) - "Ференцварош" (Венгрия) - 0:0
22:45. "Партизани" (Албания) - БАТЭ (Беларусь) - 1:1.
Отметим, что остальные 5 игр этого этапа пройдут 12 июля. Ответные матчи пройдут 18-19 июля.