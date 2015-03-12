Стартовал отборочный турнир чемпионата мира 2018 года

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Стартовал отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Как сообщает Report, первая игра в азиатской зоне началась в 11:00 по бакинскому времени между новым членом ФИФА Восточным Тимором и Монголией.
Сегодня также пройдут еще пять игр этого региона: Камбоджа - Макао,
В целом в отборочном турнире ЧМ-2018 примет участие рекордное количество - 209 команд. Они проведут между собой порядка 900 матчей.
Отметим, что финальный турнир ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России - Москве,
Sport DepartmentАвтор новости
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