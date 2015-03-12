Стартовал отборочный турнир чемпионата мира 2018 года

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Стартовал отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Как сообщает Report, первая игра в азиатской зоне началась в 11:00 по бакинскому времени между новым членом ФИФА Восточным Тимором и Монголией.

Сегодня также пройдут еще пять игр этого региона: Камбоджа - Макао, Шри-Ланка - Бутан, Тайвань - Бруней, Индия - Непал и Йемен - Пакистан. Ответные матчи пройдут 17 марта. 6 победителей попадут в число 40 основных сборных, которые будут разделены на 8 групп, состоящих из 5 команд.

В целом в отборочном турнире ЧМ-2018 примет участие рекордное количество - 209 команд. Они проведут между собой порядка 900 матчей.