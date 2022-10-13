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Стартовал матч "Карабах" - "Олимпиакос"

Стартовал матч "Карабах" - "Олимпиакос" В Баку стартовал матч IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между клубами "Карабах" и "Олимпиакос" (Греция).
Футбол
13 октября 2022 г. 20:45
Стартовал матч Карабах - Олимпиакос

В Баку стартовал матч IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между клубами "Карабах" и "Олимпиакос" (Греция).

Как сообщает Report, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Игру обслуживает английская бригада арбитров во главе с Крейгом Паузо.

В другом матче группы G германский "Фрайбург" играет с французским "Нантом".

"Фрайбург" лидирует в группе с девятью очками. На втором месте "Карабах" с шестью очками, на третьем - "Нант" с тремя очками. На счету "Олимпиакоса" нет очков.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Qarabağ" - "Olimpiakos" oyununda ikinci hissə başlayıb
Версия на английском языке FK Qarabag vs.Olympiacos match begins

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