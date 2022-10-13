Стартовал матч "Карабах" - "Олимпиакос"

В Баку стартовал матч IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между клубами "Карабах" и "Олимпиакос" (Греция).

В Баку стартовал матч IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между клубами "Карабах" и "Олимпиакос" (Греция).

Как сообщает Report, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Игру обслуживает английская бригада арбитров во главе с Крейгом Паузо.

В другом матче группы G германский "Фрайбург" играет с французским "Нантом".

"Фрайбург" лидирует в группе с девятью очками. На втором месте "Карабах" с шестью очками, на третьем - "Нант" с тремя очками. На счету "Олимпиакоса" нет очков.