Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Сегодня стартовал "Летний футбольный лагерь с Нефтчи" ("Neftçili Yay Futbol Düşərgəsi") одноименного клуба.

Как сообщает Report, мероприятие, которое пройдет среди школьников при поддержке министерства образования, организации "Друг школьника" и ASAN Könüllüləri, будет состоять из трех групп.

Мероприятие в 1-й группе состоится 18 июня, во 2-й группе - 19-21 июня, в 3-й группе - 22-24 июня.

В первые два дня в утреннюю и дневную программы каждой группы включены обед и различные конкурсы.

А в третий день участвовавшим в лагере детям выдадут сертификаты и подарки "Нефтчи".