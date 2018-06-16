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    Стартовал "Летний футбольный лагерь с Нефтчи"

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Сегодня стартовал "Летний футбольный лагерь с Нефтчи" ("Neftçili Yay Futbol Düşərgəsi") одноименного клуба. 

    Как сообщает Report, мероприятие, которое пройдет среди школьников при поддержке министерства образования, организации "Друг школьника" и ASAN Könüllüləri, будет состоять из трех групп. 

    Мероприятие в 1-й группе состоится 18 июня, во 2-й группе - 19-21 июня, в 3-й группе - 22-24 июня.

    В первые два дня в утреннюю и дневную программы каждой группы включены обед и различные конкурсы. 

    А в третий день участвовавшим в лагере детям выдадут сертификаты и подарки "Нефтчи". 

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